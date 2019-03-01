Попавший в пакистанский плен пилот ВВС Индии вернулся на родину

Командир авиационного крыла ВВС Индии Абхинандан Вартхаман, попавший накануне в плен к военнослужащим армии Пакистан после воздушного боя над Кашмиром, освобожден и вернулся на родину в Индию.

Передача военнопленного проходила в пограничном населенном пункте Вагах в Кашмире. Летчика встречали как героя его десятки его соотечественников.

По данным NDTV, изначально Индия планировала направить за своим раненым пилотом спецборт в Пакистан, но Исламабад отказал в этом.

О решении вернуть пленного пилота в качестве «мирного жеста» объявил ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан. В ходе выступления перед депутатами федерального парламента, он отметил, что не видит возможности военного решения конфликта между двух стран.

27 февраля два самолета ВВС Индии были сбиты в воздушном пространстве Пакистана. В пакистанском МИД объяснили произошедшее демонстрацией готовности к самообороне. Индийский пилот катапультировался, после чего его взяли в плен.