В Twitter появится новая опция

В Twitter может появиться новая функция, благодаря которой пользователи смогут скрывать нежелательные комментарии под своими публикациями. Специалисты сервиса микроблогов уже приступили к разработке опции.

Как пишет Tech Crunch, ссылаясь на старшего менеджера по продуктам компании Twitter Мишель Ясмин Хак, нововведение будет доступно при нажатии на кнопку «Поделиться».

По словам Хак, пользователям сервиса не всегда удается защитить свои сообщения от негативных комментариев с помощью существующих команд. Например, отправить жалобу на ответы к публикации можно лишь тогда, когда они нарушают правила корпорации.

Новая функция позволит расширить возможности модерации микроблогов.

Ранее руководитель Twitter Джек Дорси заявил, что соцсети скоро появится опция редактирования опубликованных твитов.