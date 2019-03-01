На Украине сообщили о сворачивании предвыборной кампании Порошенко

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко отменил бронь на уличные рекламные баннеры в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook написал кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

Он опубликовал письмо, якобы написанное представителями предвыборного штаба Порошенко. В тексте говорится, что на апрель все рекламные баннеры снимаются с брони. В случае если Порошенко не пройдет тур выборов, места будут забронированы снова.

«Порошенко уже сдался и пакует чемоданы?» - задался вопросом Гриценко.

По мнению Гриценко, причина происходящего заключается в том, что недавно на Украине разгорелся скандал из-за хищения средств в армии. Об этом сообщалось в эфире одного из украинских телеканалов.

Согласно проведенному на Украине опросу, сейчас в предвыборной кампании лидирует Владимир Зеленский. За него проголосовали 18,3% опрошенных.

Действующий президент Украины Петр Порошенко скатился на третью позицию в рейтинге. За него готовы отдать голоса 12,1% опрошенных. На второй строчке оказалась Юлия Тимошенко с 15,4%.