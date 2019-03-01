Россия и США договорились о снижении цен на визы

Россия и США договорились о снижении стоимости виз, вернув прежнюю практику взимания сбора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

«Достигнута договоренность с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере 160 долларов за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей», - информирует внешнеполитическое ведомство.

В министерстве считают, что данный шаг - хороший пример взаимовыгодного сотрудничества. По мнению дипломатов, он будет способствовать расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между российскими и американскими гражданами.

Как, в свою очередь, заявили в американском посольстве, власти США намерены выдавать российским гражданам преимущественно многократные визы сроком на три года.

Напомним, в декабре прошлого года Соединенные Штаты в два раза увеличили сбор за трехлетнюю визу для россиян на основании принципа взаимности, который, как уверяли в Вашингтоне, отражал сбор, взимаемый российской стороной с американских граждан за визу в РФ.