Стратегический беспилотник ВВС США заметили в небе над Донбассом

Разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk в 09:00 начал мониторинговый полет вблизи оккупированной части Донбасса, сообщает портал Mil.in.ua.

Отмечается, что летательный аппарат ВВС США взлетел с авиабазы на острове Сигонелла в Италии. Он перелетел через территорию Греции, Болгарии и Румынии, после чего вошел в воздушное пространство Украины в Черновицкой области и совершил полет над Донбассом.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал пакет законопроектов, согласно которым Киеву будет выделена помощь в размере 700 миллионов долларов за текущий год.