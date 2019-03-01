В Роскачестве рассказали, из чего в России делают пельмени

Эксперты Роскачества не нашли среди пельменей образца, достойного знака качества. При этом запрещенных составляющих в данной продукции также не нашли. Лишь в 16 случаях исследований были установлены отклонения по микробиологическим показателям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверялись пельмени разной ценовой категории - от 90 до 640 рублей за килограмм.

«В исследованных торговых марках эксперты не обнаружили ГМО, тяжелых металлов, пестицидов, недопустимого количества полифосфатов, а также листерий и сальмонелл, консервантов», - говорится в сообщении.

Самыми лучшими оказались пельмени «Сибирская коллекция», «Дымов», «Цезарь», «Останкино. Папа может», «Ермолино», «Мираторг», «ВкусВилл», «Атяшево», «ДобрынинЪ», «Уральские пельмени».