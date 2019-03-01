Погода не помешала: более полумиллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту за зиму

Более полумиллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту за зиму. Самое большое число машин зафиксировано на переправе в декабре - в канун Нового года.

Движению не помешали даже сложные погодные условия. Как подсчитали специалисты, из трех зимних месяцев 40 дней возле моста бушевал шторм.

Самым ветреным и снежным стал январь, в некоторые дни порывы ветра достигали 24 метров в секунду.

Несмотря на природные катаклизмы, дорожные службы не допустили заторов. С момента открытия моста за его состоянием ведется постоянное наблюдение.

Никаких деформаций конструкции за время ее эксплуатации не выявлено. Мост проектировался с учетом сложных климатических условий - с повышенным запасом прочности.