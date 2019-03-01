В Египте найдена аномалия, которая может быть могилой Александра Македонского

В ходе раскопок в древней Александрии археологи обнаружили несколько артефактов, которые, возможно, указывают на истинное расположение могилы Александра Македонского. Об этом сообщает National Georgaphic.

Место погребения великого полководца ищут уже многие столетия. Каллиопа Лимнеос-Папакоста, руководитель экспедиции, уверена, что она максимально приблизилась к разгадке этой тайны.

Одной из последних находок стала скульптура эллинистической эпохи. Исследователи предполагают, что она изображает Александра Македонского. Археологам впервые удалось обнаружить руины Александрии еще самой первой постройки.

Чтобы обнаружить гробницу, команда Папакосты использует древние источники и современные технологии. Например, компьютерное сканирование почвы показало, что под поверхностью современного города расположено 14 аномалий. И есть версия, что одна из них - могила Александра.