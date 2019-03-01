УАЗ выпустил обновленную версию «Хантера»

УАЗ начал производство модернизированных внедорожников «Хантер». Официальные дилеры приступили к реализации автомобиля с 1 марта текущего года.

Как говорится в пресс-релизе Ульяновского автозавода, машина по умолчанию будет оборудована устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, а также антиблокировочной системой тормозов. Также все модификации «Хантера» комплектуются мостами «Спайсер» и трансмиссией Dymos.

Стоит отметить, что корейская пятиступенчатая механическая коробка передач устанавливается и на модели УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап».

Цена автомобиля в базовой комплектации с учетом скидок по госпрограммам «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» будет составлять 658 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в базу Росстандарта были внесены изменения, согласно которым УАЗ «Хантер» стал классифицироваться как малотоннажный грузовик. До этого транспортное средство официально позиционировалось как легковой автомобиль.