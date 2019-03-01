Глава «Россетей» доложил Путину о крупном заказе на производство компонентов для приборов интеллектуального учета электричества

Российскую промышленность, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса, в ближайшее время ожидает крупный заказ на производство компонентов для приборов интеллектуального учета электроэнергии. Об этом сегодня в Кремле президенту РФ Владимиру Путину доложил глава компании «Россети» Павел Ливинский.

По его словам, компания работает над повышением надежности энергосетей. В качестве примера он привел недавние шторма на Балтике, в результате которых в Калининградской области без света остались лишь около трех тысяч человек, в то время как в Швеции и Финляндии - в двести раз больше.