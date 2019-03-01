Ученые предупредили о грядущей катастрофе в океане

Недавно проведенные исследования показали, что морской флоре и фауне угрожает опасность исчезнуть из-за нехватки кислорода. Такое явление обусловленного глобальным потеплением. Ученые объясняют все это двумя причинами: во-первых, вода, нагреваясь, удерживает меньше молекул кислорода, а во-вторых, при таянии льдов на поверхности образуется «крышка» из пресной воды, которая не пропускает кислород вглубь. Исследование опубликовано на портале Scientific American.

Из-за этого изменяется поведение рыб и других морских обитателей. Они вынуждены перемещаться в те регионы, где кислорода еще достаточно. В результате животные могут стать добычей для более крупных хищников, которые обитают в том ареале, или же просто столкнуться с тем, что еды на всех «перемещенных» не хватит. А значит, некоторым редким видам может грозить вымирание.

Ученые бьют тревогу: в некоторых локациях Мирового океана содержание кислорода снизилось на 40% за последние 50 лет, что очень губительно для флоры и фауны. Однако средний показатель снижения насыщенности воды кислородом составляет всего 2%, поэтому говорить о масштабной катастрофе пока рано. Впрочем, уже сейчас человечеству необходимо полностью пересмотреть свое отношение к экологии планеты.