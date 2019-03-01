Пакистан передал Индии пилота сбитого в Кашмире истребителя

Пакистанские власти передают индийской стороне пилота самолета, который был сбит несколько дней назад в районе Кашмира. Церемонию, проходящую на границе Пакистана и Индии, транслирует канал The Quint.

В Исламабаде подчеркнули, что освобождение летчика проводится в рамках снижения напряженности в регионе.

27 февраля два самолета ВВС Индии были сбиты в воздушном пространстве Пакистана. В пакистанском МИД объяснили произошедшее демонстрацией готовности к самообороне.

Индийский пилот катапультировался, после чего его взяли в плен.