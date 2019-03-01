Индия представила обломки американской ракеты, найденной в районе инцидента в Кашмире

Индия в четверг, 28 февраля, представила части ракет класса «воздух - воздух» AMRAAM американского производства, которыми вооружены пакистанские самолеты F-16, в качестве доказательства налета ВВС Пакистана на территорию страны.

Как заявил в ходе пресс-конференции в Нью-Дели вице-маршал индийских ВВС Рави Гопал Кришан Капур, эти фрагменты доказывают участие истребителей пакистанских военных самолетов в осуществленной 27 февраля атаке на Индию.

«Мы имеем достаточное количество доказательств, чтобы продемонстрировать, что F-16 использовались в данной миссии. Части ракет класса "воздух - воздух" AMRAAM, которые несут пакистанские F-16, были найдены к востоку от Раджаури (город в штате Джамму и Кашмир - прим. ред.) на территории Индии», - сказал он.

При этом детали ракет были продемонстрированы журналистам.

«Факт остается фактом: пакистанский F-16 был сбит нашим истребителем МиГ-21», - резюмировал Рави Гопал Кришан Капур.

Ранее в Сети было опубликовано видео боя, произошедшего между индийским истребителем Миг-21 и пакистанским F-16 в небе над Кашмиром.

Напомним, причиной обострения отношений между Индией и Пакистаном стал инцидент, произошедший 14 февраля, когда в Джамму и Кашмире радикалы совершили атаку на автоколонну индийских военных, в результате чего погибли 45 человек.