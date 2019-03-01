«Какие мои годы!» - Агутин о том, что не получил звание народного артиста РФ

Российский певец Леонид Агутин поделился со «Звездой» мыслями о том, что для него дороже звания народного артиста РФ. Артист не расстраивается из-за того, что не получил эту награду. По его словам, гораздо важнее признание зрителей. Кроме того, он очень доволен орденом Дружбы, которого был удостоен.

«Не получил - ничего страшного, получу. Какие мои годы? В прошлом году получил орден Дружбы, было очень приятно, почетно... Вообще, у меня все замечательно. Если бы в международной обстановке все так замечательно складывалось, как в моей карьере! В мире столько неразрешимых проблем», - сказал «Звезде» Агутин.

Певец выразил благодарность своим зрителям и слушателям за поддержку и любовь к его творчеству и подчеркнул, что это самое главное, ради чего он работает.

«Всем добра и мира! Всех женщин поздравляю с предстоящим праздником весны!» - добавил Агутин.

Ранее ТАСС сообщил, что Леонид Агутин обиделся из-за того, что не получил звание народного артиста РФ на свой юбилей.