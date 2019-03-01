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Наследие Деточкина: как действовать, если угнали машину, и можно ли поставить датчик GPS

Александра Звягина
16:15 01.03.2019
«Звезда» продолжает публиковать материалы на тему «Что делать, если…». Простым языком мы постараемся рассказать, как избежать экстремальных ситуаций, а если с вами все-таки случилась беда - куда обращаться.
Наследие Деточкина: как действовать, если угнали машину, и можно ли поставить датчик GPS
© Фото: pixabay

В городах России, как правило, угонщики могут преследовать несколько целей: либо разбор машины на запчасти, либо похищение с целью дальнейшей перепродажи. В УВД по СВАО ГУ МВД РФ по Москве рассказали о том, как действовать, если машина почему-то не обнаружилась на месте, и можно ли искать ее самостоятельно.

Если вы не обнаружили свою машину там, где ее оставили и на штрафстоянку транспортное средство не забирали, то самое время звонить 112 или идти в ближайшее территориальное отделение полиции. С собой нужно взять ПТС, свидетельство о регистрации, а также не помешают страховка и документ, удостоверяющий личность.

Бывает, что документы водители хранят прямо в машине, поэтому и «уезжает» автомобиль сразу с ними. В таком случае полиция и ГИБДД поднимут карточки постановки автомобиля на учет. В УВД рассказали, что, в принципе, нет ничего критичного в такой ситуации, но это сильно осложнит розыск машины, ведь с документами на руках преступнику будет проще легализовать транспортное средство.

Иногда машину удается обнаруживать самостоятельно. Например, помогают объявления в Сети и неравнодушные и бдительные граждане. Тогда владельцу нужно непременно сначала звонить в полицию, а не пытаться тут же перегнать «пропажу» в безопасное место.

«Нельзя предпринимать никаких действий, во-первых, потому что в машине могут остаться следы, а во-вторых, потому что неизвестно, что с автомобилем, не опасен ли он. Поэтому нужно вызывать группу, которая проведет осмотр, примет решение о необходимости назначения экспертиз, а после выдаст машину владельцу», - объяснили в УВД.

Также существует мнение, что за датчик, который передает координаты машины, водитель сам может подвергнуться санкциям, потому что такое оборудование может считаться шпионским. Однако это неверно.

«Никаких проблем в этом нет, законом это не запрещено. Это право любого человека», - объяснили также в УВД.

Единственным условием считается то, что такое оборудование не должно угрожать жизни и здоровью гражданина, пусть он и пытается угнать вашу машину.

По статистике, которой поделились со «Звездой» в УВД по СВАО, самыми угоняемыми марками в этом районе стали Hyundai Solaris и Kia Rio. И чаще всего машины «уезжают» в неизвестном направлении либо с перехватывающих парковок, либо от жилого сектора, и обычно это происходит ночью.

Поэтому полиция советует хранить автомобили на охраняемых парковках, где сотрудники несут ответственность за их сохранность.
 

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