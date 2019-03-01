В ЦОДД рассказали, сколько нарушений зарегистрировано в Москве на перекрестке с «вафельницей»

В российской столице с 1 марта началось администрирование перекрестков с «вафельной» разметкой. На пересечении Садового кольца и Орликова переулка уже были зарегистрированы несколько десятков нарушений. Об этом «Звезде» рассказал руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер.

«Статистику смотрели несколько часов назад, там уже зафиксировано несколько десятков нарушений, еще не все обработаны МВД, поэтому пока статистику за сегодня озвучить не готов», - заявил Леглер.

Глава дирекции фотовидеофиксации ЦОДД при этом подчеркнул, что штрафовать автомобилистов будут лишь в том случае, если транспортное средство находится на перекрестке в неподвижном состоянии более пяти секунд.

С 1 марта 2019 года ЦОДД начал администрирование остановки транспорта на пересечениях улиц с «вафельной» разметкой. Штраф за остановку на такой разметке составляет тысячу рублей.

Желтая «вафельница» в виде сетки с диагональными линиями будет использоваться на сильно загруженных перекрестках, между полосами пересечения дорог. Согласно правилам запрещено выезжать на обозначенный такой разметкой участок перекрестка, если впереди есть затор, который может создать препятствие для движения в поперечном направлении.