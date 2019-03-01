СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников Минобороны Украины

Следственный комитет России возбудил более 300 уголовных дел о преступлениях против мирного населения юго-востока Украины с 2014 года. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на заседании коллегии.

По его словам, к уголовной ответственности привлекаются 150 лиц, в том числе высокопоставленные сотрудники Минобороны Украины.

Накануне СК РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва на мине автобуса с мирными жителями в Донбассе 23 февраля. В результате трагедии погибли водитель и пожилая пассажирка. Также Бастрыкин рассказал, что в суд передано дело двух участников бандитского нападения в 2000 году на военнослужащих 6-й роты в Чечне.

Ранее депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн высказался на тему наказания президента Украины Петра Порошенко за военные преступления, совершенные в Донбассе.