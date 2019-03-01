Tesla закрывает свой магазин в США

Компания Tesla объявила о полном переходе продаж электрокаров на режим «онлайн». Об этом сообщается на сайте компании.

По мнению ее представителей, такие меры позволили уменьшить цену на базовый электрокар Model 3 до 35 тысяч долларов.

«Клиентам из США важно понять, что благодаря онлайн-продажам любой человек в любом штате может быстро и легко купить Tesla», - сообщили в компании.

В Tesla отметили, что в случае если клиент захочет вернуть автомобиль, он сможет сделать это за неделю.

Ранее стало известно, что убытки компании по итогам ушедшего года составили в общей сложности практически миллиард долларов - 976 миллионов.