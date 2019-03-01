Ученые сообщили, что Солнце впало в спячку

Солнечная активность, несмотря на приход календарной весны, внезапно уменьшилась практически в 100 раз. Научные приборы не в состоянии ее зафиксировать. Об этой аномалии сообщили ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН.

Исследователи отметили, что уровень солнечной активности за последние месяцы находился на рекордно низком уровне, но аппаратура работала штатно. Сейчас оборудование не фиксирует коротковолнового излучения, что говорит о том, что вспышек на Солнце нет.

Такая активность совершенно противоречит прогнозам. Ранее, в конце 2018 года, ряд ученых выдвигал гипотезу о том, что в первые месяцы 2019 года все будет строго наоборот. На Солнце начнется новый цикл, и его активность вырастет в разы.

Прогнозов по дальнейшему «поведению» Солнца пока нет, и ученые не знают, затянется ли солнечная зима на неопределенное время, или звезда вскоре выйдет из «спячки».