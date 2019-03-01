Поймали с поличным: австрийские правоохранители показали кадры задержания спортсменов за применение допинга

Полиция Австрии обнародовала кадры полицейского рейда на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде. На видео - спортсмен австрийской сборной, которого прямо перед состязанием застали за запрещенным переливанием крови.

Атлет сидит, его рука перетянута жгутом, а в вену поступает кровь. Когда нагрянула полиция, он даже не прервал процедуру.

Всего задержали пятерых спортсменов - это представители Австрии, Казахстана и Эстонии. Полиция считает, что речь идет о глобальной допинговой сети.

Как сообщают местные издания, около 60 спортсменов могли пользоваться услугами подпольных лабораторий спортивного врача из Германии. Именно его считают организатором запрещенных процедур.