В Роскачестве рассказали, кто может вести прослушку россиян через их телефоны

В «Роскачестве» рассказали, как обезопасить свои смартфоны и планшеты от прослушивания. По словам экспертов, это может произойти из-за внедрения в программное обеспечение гаджета вредоносных вирусов, которые предполагают прослушивание разговоров хозяина телефона. Мошенники могут использовать такой ход для отсеивания клиентов по их интересам и предложения им соответствующей контекстной рекламы.

Также такие программы, по словам экспертов, могут перехватывать и отправлять СМС-сообщения, копировать контакты из телефонной книги и даже использовать частные видеозаписи. Об этом пишет Nation News.

Для защиты своей частной жизни специалисты рекомендуют пользоваться только официальными лицензированными приложениями из магазинов Google Play и App Store и своевременно производить обновление приложений.

Кроме того, нужно иногда ограничивать доступ приложений к микрофону и камере, к фото- и видеоматериалам, а также к текущей геолокации.