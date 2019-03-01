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В Роскачестве рассказали, кто может вести прослушку россиян через их телефоны

Анастасия Евдокимова
15:12 01.03.2019
Мошенники могут использовать внедрение в программное обеспечение гаджета вредоносных вирусов для отсеивания клиентов по их интересам и предложения им соответствующей контекстной рекламы.
В Роскачестве рассказали, кто может вести прослушку россиян через их телефоны
© Фото: Bernd Thissen dpa, Globallookpress

В «Роскачестве» рассказали, как обезопасить свои смартфоны и планшеты от прослушивания. По словам экспертов, это может произойти из-за внедрения в программное обеспечение гаджета вредоносных вирусов, которые предполагают прослушивание разговоров хозяина телефона. Мошенники могут использовать такой ход для отсеивания клиентов по их интересам и предложения им соответствующей контекстной рекламы.

Также такие программы, по словам экспертов, могут перехватывать и отправлять СМС-сообщения, копировать контакты из телефонной книги и даже использовать частные видеозаписи. Об этом пишет Nation News.

Для защиты своей частной жизни специалисты рекомендуют пользоваться только официальными лицензированными приложениями из магазинов Google Play и App Store и своевременно производить обновление приложений.

Кроме того, нужно иногда ограничивать доступ приложений к микрофону и камере, к фото- и видеоматериалам, а также к текущей геолокации.

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