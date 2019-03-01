Рогозин рассказал о расследовании повреждения обшивки «Союза»

Расследование повреждения обшивки космического корабля «Союз МС-09» продолжается уже больше полугода. Соответствующее заявление сделал руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время рабочей поездки на Воронежский механический завод.

«Когда придет время, мы об этом скажем. Пока расследование продолжается», - сообщил глава ведомства.

При этом Рогозин не стал называть приблизительные сроки окончания расследования.

Напомним, в декабре прошлого года российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования «Союза МС-09» и обнаружили «дыру» при вскрытии обшивки бытового отсека.