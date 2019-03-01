Офис венесуэльской нефтяной монополии PDVSA перенесут в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис национальной нефтедобывающей компании PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву. Об этом сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Президент Николас Мадуро дал распоряжение лиссабонскому отделению PDVSA закрыть это отделение и перенести офис в Москву», - заявила Родригес.

Она отметила, что такие шаги предпринимаются в рамках расширения совместной работы с «Роснефтью» и «Газпромом». Также Родригес добавила, что отношения России и Венесуэлы в данном секторе сейчас «переформатируются».

Ранее сообщалось, что США внесли в санкционный список министра нефти Венесуэлы. Указ президента США запрещает совершать торговые операции с акциями и долговыми ценными бумагами правительства Венесуэлы и государственной нефтегазовой компании PDVSA.