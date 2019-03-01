«От политики все устали» - Юлия Самойлова прокомментировала отказ украинских музыкантов от участия в Евровидении

Артисты часто становятся заложниками политической игры. Так считает певица Юлия Самойлова. В программе «Между тем» на телеканале «Звезда» девушка прокомментировала решение украинских музыкантов отказаться от участия в Евровидении.

По мнению Самойловой, политикам следует вспомнить, для чего они занимают свои посты, и не мешать артистам выполнять свою задачу - объединять и радовать зрителей.

«К сожалению, сейчас артисты - это заложники политической игры. И если люди искусства своим творчеством как-то объединяют и просто радуют зрителей, а политики этому мешают, то, наверное, стоит задуматься над поведением политиков, а политикам вспомнить, для чего они занимают свои посты», - отметила артистка.

Участница Евровидения-2018 также добавила, что в прошлом году и ей задавали вопросы политического характера.

«Мне тоже задавали подобные вопросы, и на Евровидении в 2018 году были подобные вопросы от разных стран-участниц. Но я не понимаю, почему политику смешивают с музыкальными конкурсами. Не хотелось бы вообще видеть политику в творчестве: от нее уже есть определенная усталость», - подчеркнула Самойлова.

В то же время девушка выразила недоумение в связи с тем, что в нашей стране украинским артистам уделено больше внимания, чем участнику от России Сергей Лазареву.

«Мне совсем непонятно, почему так много внимания к участию Украины в Евровидении, а не к нашему Сергею Лазареву», - удивилась певица.

Самойлова также объяснила, для чего молодые музыканты отправляются на Евровидение и что этот конкурс дал ей.

«Это замечательный конкурс. Как и в спорте, да и в любом деле, бывают, конечно, какие-то промахи. Для меня большая честь, что я смогла быть частью этого всего… Какая-то популярность есть. Меня приглашают и за пределы России, и это очень приятно - то, что мое имя знают», - рассказала артистка.

Песенный конкурс Евровидение последние годы сопровождает череда скандалов. В 2017 году Украина не пустила на шоу певицу Юлию Самойлову из-за посещения девушкой Крыма. А в этом году в Киеве устроили настоящие политические разборки на национальном отборе. Вопросы, которые задавали члены жюри участникам конкурса, больше походили на допросы.

Так, дуэт двух сестер, Анны и Марии Опанасюк, подвергли травле после их ответа на вопрос о принадлежности Крыма. В итоге в финале отборочного тура девушки заняли последнее место.

Победительницу национального отбора Maruv раскритиковали за гастроли по России. А позже девушка отказалась представлять страну на Евровидении, прочитав контракт, составленный Национальной телерадиокомпанией Украины.

Артистка заявила, что не хочет сковывать себя кабальными условиями договора и не готова «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции» украинских политиков.

По тем же соображениям от участия в конкурсе отказались еще две группы - Freedom Jazz и Kazka.

Позже Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила, что страна не будет участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.