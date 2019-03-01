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Лавров предупредил о вероятности повторения венесуэльского сценария на Кубе и в Никарагуа

Ян Брацкий
14:34 01.03.2019
Тактику Вашингтона в отношении стран Латинской Америки глава МИД РФ назвал оскорбительной.
© Фото: Adrien VautierLe Pictorium ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Реализация военного сценария США в Венесуэле вскроет истинные мотивы Вашингтона. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел подчеркнул, что в данном случае речь идет не о демократии, а лишь о желании властей США подчинить всех своей воле.

«Но ясно также и то, что в этой ситуации, если Вашингтон будет действовать вопреки четкой позиции стран региона и предпримет действия по вторжению в Венесуэлу, это вскроет истинные цели политики США в Латинской Америке», - сообщил Лавров в ходе пресс-конференции.

В случае удачной реализации военного сценария США не остановятся на Венесуэле, предупредил Лавров. Следующими могут оказаться Никарагуа и Куба.

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров подобную тактику в отношении стран Латинской Америки назвал оскорбительной и не добавляющей очков официальному Вашингтону в регионе.

Политический кризис в Венесуэле обострился 23 января 2019 года, после того как оппозиционный лидер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Боливарианской Республики.

США и Великобритания в тот же день признали его легитимным лидером страны и потребовали от действующего руководства организовать новые выборы. В ответ на ультиматум Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

Москва, Китай, Мексика и ряд других стран встали на сторону официального Каракаса.

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