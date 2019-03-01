В «Нафтогазе» заявили, что выиграли иск против России о потере активов в Крыму

Украинский «Нафтогаз» выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против России о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму. Ожидается, что конкретный размер суммы компенсации станет известен в конце 2019 года - начале 2020 года.

Как заявили в компании, положительное решение, вынесенное в их пользу, означает ни больше ни меньше вину России в потере активов «Нафтогаза».

«Мы оцениваем убытки примерно в пять миллиардов, но окончательная сумма будет предметом следующего слушания», - цитирует РИА Новости слова главы компании Андрея Коболева.

Ранее в «Нафтогазе» заявили об увеличении долга «Газпрома» на 200 миллионов долларов. Объявленный по решению Стокгольмского арбитража долг российского «Газпрома» увеличился якобы из-за процентов от общей суммы долговых обязательств.