Стали известны новые подробности о состоянии пострадавших в КЧР лыжников

Один из пострадавших в результате схода лавины в горах Карачаево-Черкесии переведен из реанимационного отделения Зеленчукской центральной районной больницы.

Об этом корреспонденту «Звезды» рассказали в самом лечебном учреждении, отказавшись сообщать подробности.

«Никаких комментариев мы не даем. Одного больного у нас уже забрали. Это все, что я могу вам сказать», - отметила сотрудница больницы в разговоре с корреспондентом.

Именно в это лечебное учреждение вертолетами МЧС были доставлены двое спортсменов, которые едва не стали жертвами огромной массы снега, сошедшей со склона кавказского хребта Дукка.

В результате инцидента погиб опытный альпинист и инструктор Сергей Камбалов. Вместе с другими участниками экспедиции он находился на склоне, в стороне от официальных лыжных трасс.

Никто из руководства клиники к журналистам не вышел. Охранник, дежуривший у ворот, сообщил, что главврача Зеленчукской ЦРБ на месте нет.

«Все разъехались. Здесь никого из этой группы нет. Мы не даем никаких комментариев. Вертолеты по-прежнему здесь, но самих экипажей тоже нет», - сообщил охранник представителям прессы через приоткрытые ворота.

Следственный комитет инициировал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.