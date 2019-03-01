Коммунальные инновации: чистящий снег на крыше дома в Казани экскаватор попал на видео

В Казани работники жилищно-коммунального хозяйства отличились нестандартным подходом к делу. Для очистки крыши здания от нападавшего снега они использовали ни много ни мало экскаватор.

Как его удалось туда поднять - загадка. Но факт остается фактом, небольшой экскаватор убирает крышу дома от снега. Видео необычного процесса опубликовано на YouTube.

Однако не только в Казани живут креативные уборщики. Житель США и вовсе использовал для очистки автомобиля от снега собственного ребенка. Чтобы снег не попал под его одежду, предприимчивый американец замотал лодыжки, запястья и талию мальчика скотчем.