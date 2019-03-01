В Кремле оценили перспективы создания единой валюты с Белоруссией

Переход России и Белоруссии на единую валюту должен и будет обсуждаться. Пока никакой конкретики в этом вопросе нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал создание на территории двух стран единой валюты, однако подчеркнул, что это должен быть не российский и не белорусский рубль.

Центр эмиссии может находиться в Санкт-Петербурге, на родине российского президента, согласился Лукашенко.

«Дело в том, что определенные действия, в том числе по общей валюте, - это то, что прописано в имеющихся документах между нами. Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы, собственно, продвигаемся дальше по пути союзного строительства», - рассказал Песков журналистам.

Он добавил, что эта тема является предметом для обсуждения профильных экспертов из состава специально созданных рабочих групп.

О готовности реализовать все пункты договора о создании Союзного государства России и Белоруссии глава кабинета министров Дмитрий Медведев заявил еще в декабре прошлого года.

Документ от 1999 года предполагает создание единого эмиссионного центра, таможни, суда и Счетной палаты.