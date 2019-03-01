Путин передал слова поддержки и солидарности Николасу Мадуро

Президент России Владимир Путин передал слова поддержки и солидарности лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

В ее ходе глава внешнеполитического ведомства подтвердил, что российская сторона намерена противодействовать вмешательству во внутренние дела Венесуэлы. По словам Лаврова, в настоящее время поддержка особенно важна.

«Мы будем отстаивать идеалы, нормы и принципы Устава ООН», - заявил он.

В свою очередь, Родригес отметила, что все это действительно важно, и передала ответные слова благодарности Мадуро и народа Венесуэлы российскому лидеру, признав, что сложившаяся ситуация со «злоупотреблением международным правом» не приносит ни одной стороне ничего хорошего.

Москва действительно пристально следит за ситуацией в Венесуэле и за попытками США создать искусственный предлог для военного вмешательства в дела Боливарианской Республики. Об этом также заявил российский министр иностранных дел.