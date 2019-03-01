Корреспондент «Звезды» попал в «плен» к белым медведям на Новой Земле

Корреспондент «Звезды» Максим Гриценко побывал в местах, где обычно появлялись медведи. Русский Север впечатляет: от края до края снега. На этот пейзаж даже смотреть холодно. А вот белые мишки чувствуют себя здесь очень комфортно. Даже звук снегохода их почти не пугает. На оператора нашего телеканала они только вальяжно оборачиваются и смотрят с осуждением.

Однако при приближении к нему хищник все-таки предпочитает уйти. На фоне снега его почти не видно - выдает только черный нос. Да и бегает мишка, несмотря на свои внушительные размеры, довольно резво. Однако стоит снегоходу с нашей съемочной группой остановиться, как зверь тоже замедляет бег и снова оборачивается, видимо, чтобы убедиться, что он все еще является героем сюжета.

На Новой Земле случилось нашествие медведей еще в начале февраля. Люди делились фотографиями и видео в соцесетях о том, как хищники подходят к домам и даже заходят в подъезды. Такое странное соседство местных жителей несколько пугало.

Однако отстреливать мишек запрещено: они занесены в Красную книгу. На помощь жителями пришло командование Новоземельского местного гарнизона Минобороны России совместно с руководством городского округа Новая Земля Архангельской области. Но сейчас на помощь военным пришла погода. Температура снова снижается, и медведи возвращаются к своему естественному способу пропитания - охоте на тюленей.

