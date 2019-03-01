В Генпрокуратуре рассказали, кто будет решать судьбу млекопитающих из приморской «китовой тюрьмы»

Генеральная прокуратура держит под контролем ситуацию с косатками и белухами, которые находятся в так называемой китовой тюрьме в Приморье.

«Буквально вчера состоялся очередной визит природоохранных прокуроров в этот временный центр содержания морских млекопитающих, в том числе был произведен их пересчет. В данный момент там находятся 87 белух и 10 косаток. Сейчас с ними более или менее все в порядке. Наши коллеги на месте продолжают свои проверочные мероприятия, и мы очень надеемся, что в самое ближайшее время судьба этих морских животных будет решена профильными ведомствами», - подчеркнул официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Впервые к вольерам с морскими животными допустили журналистов. И сегодня ветеринары подтвердили: состояние косаток и белух удовлетворительное.

Теперь главный вопрос: когда и как выпустить животных на свободу?

Экологи считают, что привыкшие к неволе млекопитающие в естественной среде могут испытывать трудности с адаптацией.