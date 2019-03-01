Зеленский заявил о неизбежности диалога с Россией

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил за скорейшее начало переговоров с РФ. Он полагает, что это кратчайший путь к установлению мира в Донбассе.

Об этом Зеленский рассказал в своем выступлении в прямом эфире телеканала «1+1».

«Главная цель каждого украинца - сохранить жизнь людей. Поэтому первым шагом станет прекращение огня, чего можно достигнуть лишь путем переговоров», - отметил он.

По мнению политика, единственное окно возможностей для Украины - это минские договоренности, которые по факту не работают.

Кандидат на высший пост в стране полагает, что реанимировать переговорный процесс можно, пригласив за общий стол Вашингтон и Лондон.

Президентская компания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года. Голосование намечено на 31 марта.

Согласно социологическим опросам, Зеленский держится в первой тройке кандидатов. Его главными конкурентами являются лидер политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.