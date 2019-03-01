Лукашенко поддержал создание единой валюты в Союзном государстве

Белорусский лидер Александр Лукашенко поддержал введение единой валюты в Союзном государстве.

Данный вопрос обсуждался на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Лукашенко подчеркнул, что незачем «выдумывать велосипед» и изобретать новую валюту.

«Он мне так риторически говорит: "Слушай, конечно же, это будет рубль". Я говорю: "Конечно, рубль. И у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать талер". Только вопрос же не в этом. Это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль», - заявил президент Белоруссии.

Предварительным эмиссионным центром главы государств выбрали Санкт-Петербург, потому что оттуда родом Путин и потому что он нравится Лукашенко.

Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали динамику рубля. Ставки по рублевым депозитам выше инфляции делают выгодными сбережения в национальной валюте. Обвал рубля не прогнозируется.