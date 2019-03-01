Пакистан согласился на посредничество Москвы при переговорах с Индией

Исламабад согласен на посредничество Кремля при урегулировании конфликта с Нью-Дели и ведении дальнейших переговоров с правительством Индии. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России заявил о готовности Москвы предоставить Индии и Пакистану площадку для переговоров. Естественно, при обоюдном желании сторон, добавили на Смоленской площади.

«Не знаю, что насчет наших индийских коллег, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить возникшую напряженность в регионе», - приводит слова Куреши издание Dawn.

В Нью-Дели отреагировали на заявление пакистанского МИД, отметив, что имеющихся каналов связи для ведения конструктивного диалога в интересах обеих стран вполне достаточно.

Сегодня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и выразил надежду на скорейшее завершение противостояния и разрешение кризисной ситуации мирным путем.

Конфликт между Пакистаном и Индией разгорелся с новой силой на этой неделе, после того как в спорном регионе Кашмир стороны перешли к открытому вооруженному противостоянию.

Этому предшествовал инцидент с подрывом колонны военнослужащих Индии 14 февраля 2019 года. В результате действий террориста-смертника погибли 45 человек. Ответственность за это на себя взяли радикалы, укрывающиеся на территории Пакистана.

Индийские ВВС нанесли удар по лагерю террористов, на что официальный Исламабад ответил бомбардировкой позиций противника в регионе Кашмир.

В настоящий момент воздушное пространство над зоной конфликта закрыто для полетов. Из-за этого сотни отдыхающих из России были вынуждены изменить свои планы на отпуск.