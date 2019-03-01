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Леонид Агутин обиделся из-за того, что не получил звание народного артиста РФ

Егор Левин
12:16 01.03.2019
Более 30 лет исполнитель провел на сцене и надеялся, что заслужил почетное звание, но получил не совсем то, что ожидал.
Леонид Агутин обиделся из-за того, что не получил звание народного артиста РФ
© Фото: Anatoly Lomokhov, Globallook Press

Российский музыкант Леонид Агутин признался, что был неприятно удивлен, когда вместо ожидаемого звания народного артиста России получил на свой юбилей орден Дружбы. Агутин считает, что «попал под гребенку».

Более 30 лет Агутин провел на сцене и надеялся, что заслужил тем самым почетное звание. Однако получил не совсем то, что ожидал.

Певец посчитал, что стал жертвой инициатив Минкультуры, в котором ранее заявили, что высокие регалии начали раздаваться практически «без разбора», и предложили присваивать не более пяти званий «Народный артист» в год.

«В прошлом году пошла такая тема. Я под эту гребенку тоже попал, и мой запрос был отклонен», - цитирует ТАСС Агутина.

При всех за и против исполнитель не считает случившееся трагедией, подчеркивая, что для него главное - признание и любовь слушателей.

Между тем ранее Агутин опроверг слухи о своей супружеской неверности, которые появились после публикации его снимков с молодой вокалисткой Элиной Чагой. Артист возмутился необоснованными обвинениями в измене.

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