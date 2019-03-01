Неизвестные устроили стрельбу возле школы в Нижнем Новгороде
В результате инцидента есть раненые.
© Видео: Экипаж. Хроника происшествий, VK © Фото: ГУ МВД России по Самарской области, VK
В Нижнем Новгороде произошла перестрелка. Конфликт разгорелся между двумя компаниями молодых людей.
Словесный спор перерос в стрельбу. С места инцидента стрелявшие скрылись на двух иномарках. На Тонкинской улице, возле здания школы, стрельба продолжилась, сообщил источник в правоохранительных органах.
Один из участников конфликта получил ранение в плечо.
Перепуганные местные жители бросились врассыпную и вызвали сотрудников полиции. Отдельные участники перестрелки могут до сих пор находиться в здании школы.
В городе введен оперативный план «Перехват».
Последствия происшествия и его подробности очевидцы публикуют в социальных сетях.