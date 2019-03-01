Специалисты «китовой тюрьмы» в Приморье выступили против освобождения косаток и белух

Сотрудники Центра передержки морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края рассказали корреспондентам «Звезды» о состоянии косаток и белух, которые там содержатся. При этом эксперты выступили против освобождения своих подопечных.

Накануне сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю возбудили административные дела в отношении руководства четырех компаний, причастных к транспортировке и хранению млекопитающих.

Условия содержания 10 косаток и 87 белух специалисты сочли неудовлетворительными.

О проблемах с содержанием животных стало известно после того, как из центра пропала одна косатка. Морское млекопитающее ушло в открытый океан через разрыв сетевого ограждения. Зоозащитники потребовали разобраться в ситуации и привлекли внимание правоохранительных органов к центру.

По признанию его сотрудников, основной сферой его деятельности является адаптация животных к жизни в неволе для последующей передачи их в дельфинарии и океанариумы.

«Когда их привезли, они были совершенно дикие и даже не подходили к рукам. Сейчас же это животные, которые не боятся подходить и активно взаимодействовать с человеком», - признался старший группы тренеров адаптационного центра Андрей Насонов.

О необходимости выпустить животных в естественную среду обитания ранее высказались в Минсельхозе. Там же заявили, что следить за процессом их адаптации должны ученые.

Сотрудники центра придерживаются другого мнения, уверяя, что на воле косатки и белухи не выживут.

«Если их сейчас выпустить, то я считаю, что две трети не выживут. Это точно. Образ жизни этих животных подразумевает, что они живут в семье или в стае, как белухи», - добавляет Насонов.

Состояние животных, содержащихся в центре, экспертами оценивается как неудовлетворительное. Сейчас за здоровьем млекопитающих следят ветеринарные врачи, регулярно проводящие необходимые анализы крови.

Животных кормят дважды в день свежей сельдью. В среднем каждое млекопитающие съедает от пяти килограммов рыбы.

«Белухи содержатся у нас в открытых вольерах. Когда их сюда привозят, мы распределяем их по половозрастному признаку и по тому, как они друг с другом общаются. Те, кто помладше, сидят с маленькими, и наоборот. Все как в детском саду», - объяснил журналистам ветеринарный врач Иван Белокобыльский.

Сейчас по административному делу, возбужденному пограничным управлением ФСБ РФ проходит руководство трех организаций. Это ООО «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий».

После завершения всех проверок станет известен окончательный вердикт относительно дальнейшей судьбы обитателей «китовой тюрьмы».