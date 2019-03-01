Мониторинг Крымского моста позволил установить гарантию в 100 лет

Мониторинг конструкций Крымского моста не выявил деформаций и напряжений, превышающих расчетные. Гарантия надежности сооружения - минимум 100 лет. Об этом после проведения множества проверок сообщили в его инфоцентре.

«Результаты многомесячных наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет», - говорится в сообщении.

Данные о состоянии конструкции собирает множество всевозможных устройств, в числе которых тензометры, акселерометры, инклинометры и датчики GNSS. Данные поступают в Центр управления производством моста.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил важность открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту. Он поблагодарил железнодорожников и строителей, отметив, что уже были сделаны обход вокруг Краснодара и подход к этой транспортной развязке с кавказского побережья.