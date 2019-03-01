В ХМАО задержаны боевики, планировавшие теракты

В Ханты-Мансийском автономном округе задержаны исламисты, которые планировали серию терактов.

Террористическая ячейка была засекречена и тесно связана с боевиками на Северном Кавказе. Исламисты проводили встречи в Сургуте и Пыть-Яхе и обсуждали планы по проведению терактов на объектах особой важности и жизнеобеспечения, органов госвласти и правопорядка. Об этом сообщает МВД России.

При обыске у боевиков были изъяты оружие и самодельные взрывные устройства, взрыватели и взрывчатые вещества. Против исламистов возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о теракте.

Ранее ФСБ задержала банду «черных копателей», торговавшую оружием времен ВОВ. В числе задержанных восемь жителей Белгородской области. Они подозреваются в организации незаконной продажи оружия. В ходе обысков, которые оперативники провели в их квартирах, обнаружены большое количество оружия, в том числе времен Великой Отечественной войны, порох и боеприпасы.