Центробанк отозвал лицензию московского Жилстройбанка

Банк России в пятницу, 1 марта, аннулировал лицензию на работу московского Жилстройбанка.

Причиной послужило решение единственного акционера компании прекратить работу банка в порядке добровольной ликвидации. При этом кредитное учреждение обладает необходимыми для проведения данной операции средствами и имуществом.

По величине своих активов Жилстройбанк занимал 456-е место в банковской системе России (по состоянию на 1 февраля 2019 года).

Ранее Центробанк РФ отобрал лицензии у крупнейших форекс-дилеров. Прав на деятельность лишены «Форекс Клуб», «Фикс Трейд», «Телетрейд Групп», «Альпари Форекс» и «Траст Форекс».