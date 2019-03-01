Смертельный таран полицейского автомобиля в Москве попал на видео

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места гибели сотрудника ГИБДД в Москве. Возбуждено уголовное дело.

Минувшей ночью на Третьем транспортном кольце столицы водитель внедорожника «Лексус» протаранил служебный автомобиль инспекторов.

Трагедия произошла на въезде в Гагаринский тоннель, где сотрудники ГИБДД оформляли мелкое ДТП. В результате смертельного инцидента один из них скончался в карете скорой помощи. Его напарник не получил серьезных травм.

Водитель иномарки, который грубо нарушил правила дорожного движения, задержан и допрошен.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ведется следствие, выясняются все обстоятельства случившегося.