На заводе в Барнауле вспыхнули 2000 кубометров мазута

Резервуар с двумя тысячами кубометров мазута вспыхнул на территории бывшего Сажевого завода в Барнауле.

Как сообщает региональное МЧС, сообщение о пожаре поступило в 8 часов утра по московскому времени. Загорелся резервуар с мазутом объемом 5000 кубометров. Заполнен он был не полностью, фактически в нем находилось 2000 кубометров.

На месте возгорания работают экстренные службы. Пожарники использовали особо мощные специальные стволы для тушения. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают 77 человек и 22 единицы техники.