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В Дели вторые сутки задерживается самолет с россиянами

Егор Левин
10:17 01.03.2019
Заложниками ситуации стали более 30 россиян.

В индийском Дели уже на двое суток задерживается вылет российского рейса. Заложниками ситуации стали более 30 россиян.

Причиной их неприятностей стала отмена рейсов казахстанской авиакомпании «Эйр Астана» из-за закрытого воздушного пространства на границе Индии и Пакистана.

Этому поспособствовало обострение их конфликта. Перенаправлять пассажирские самолеты «в обход» в авиакомпании отказались. В «Эйр Астане» заявили, что полеты прекращены на неделю, и аннулировали пассажирам билеты. Люди даже не смогли войти в здание аэропорта. Теперь россияне ждут помощи с дипломатической стороны.

Напомним, причиной обострения отношений между Индией и Пакистаном стал инцидент 14 февраля, когда в Джамму и Кашмире радикалы совершили атаку на автоколонну индийских военных, в результате чего погибли 45 военнослужащих.

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