Медики рассказали о состоянии пострадавших лыжников, на которых в горах КЧР сошла лавина

Двое лыжников, попавших под лавину в Карачаево-Черкесии, остаются в реанимации. Один опытный альпинист погиб.

Это была группа экстремалов, гонявшихся за особо острыми ощущениями. Они катались вне трасс, спускались на склон с вертолета.

Одного из пострадавших лыжников пришлось тащить пешком по глубоким сугробам. Мужчину было необходимо доставить к тому месту, где приземлился вертолет МЧС.

Снежная масса, двигавшаяся со скоростью автомобиля, сбила восемь туристов, находившихся на склоне кавказского хребта Дукка. В результате два человека попали в реанимацию.

«Оба пациента сейчас находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Угрозы их жизни на сегодняшний день нет», - сообщил министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов.

При сходе лавины погиб известный инструктор по альпинизму и горным лыжам Сергей Камбалов. Опытнейший горнолыжник и скалолаз, покоривший вершины Памира и Тянь-Шаня.

Все последние годы он выступал гидом фрирайдеров - горнолыжников, предпочитающих кататься не на оборудованных трассах, а на диких заснеженных скалах.

Это видно на его фотографиях в соцсетях. Экстремалов забросили в горы на вертолете, где они с большим риском для жизни начали спуск по снежным шапкам вершин. И, вероятно, спровоцировали сход лавины. Подобные случаи уже не раз были запечатлены на видео.

В этот раз в числе любителей внетрассового катания оказались топ-менеджеры крупных российских компаний. Они высадились на вертолете вдали от самого курорта Архыз. Не регистрировались в МЧС и не сообщали заранее о своем маршруте. Следственный комитет сейчас проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Что касается двоих раненых, то на помощь им в местную больницу уже спешат столичные реаниматологи. Сейчас решается вопрос о необходимости транспортировки пострадавших в Москву.