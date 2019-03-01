В Минсельхозе заявили о необходимости выпустить косаток и белух из Приморья на волю

В пятницу, 1 марта, истекает срок, установленный президентом России Владимиром Путиным для определения судьбы косаток и белух из Центра передержки в Приморье.

Предложения по дальнейшим действиям с ними ожидаются от Минсельхоза и Минприроды. В последнем выступают за то, чтобы непременно выпустить их на волю, в естественную среду. Следить за процессом их адаптации будут ученые.

Внимание к Приморью привлекли многочисленные зоозащитники, которые считают, что находящиеся там косатки и белухи были выловлены незаконно для продажи за рубеж. Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю возбудило административные дела в отношении четырех компаний, имеющих отношение к транспортировке и хранению морских млекопитающих.