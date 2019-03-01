В австрийских горах завершен главный этап военной гонки «Эдельвейс-рейд»

На альпийской военной гонке «Эдельвейс-рейд» в Австрии прошел один из главных этапов по ски-альпинизму.

Высота - 2000 метров над уровнем моря, воздух разрежен и каждый килограмм груза ощущается в несколько раз тяжелее, чем на равнине.

При этом участникам необходимо выполнить сложнейшие задачи: спасти раненого из ущелья, найти пострадавшего при сходе лавины и после этого точно отстрелять по мишеням.

Своими впечатлениями от гонки участники российской сборной поделились в интервью «Звезде».

«Последний этап был очень тяжелым. Вверх поднимались на два километра. По ощущениям - десять. Сейчас поспим, отдохнем и восстановим силы для завтрашнего дня. Покажем свое!» - заверил представитель команды РФ Дмитрий Чапарин.

Итоги подведут уже сегодня. Но заслуженную награду «Серебряный Эдельвейс» получит каждый, кто преодолел себя и прошел соревнования до конца.