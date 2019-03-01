«Вафельницы», маркировки и лицензии: новые законы, вступающие в силу в марте

В России с 1 марта вступает в силу множество новых законов. Они касаются самых разных отраслей жизни россиян.

Московских водителей ждет новый штраф - за остановку на «вафельной» разметке на перекрестках. Прогнозируется, что данная мера поможет освободить пересечения улиц и дороги от пробок и заторов. Первым московским перекрестком, на котором заработает видеофиксация данного правонарушения, станет пересечение Садового кольца и Орликова переулка. Размер штрафа составляет 1000 рублей.

Ждут водителей и плюсы - Минпромторг запускает специальные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Смысл их заключается в том, что россияне смогут воспользоваться особыми условиями при приобретении отечественных машин в кредит и получить скидки, суммы которых банкам вернет уже государство.

Помимо прочего, с 1 марта 2019 года табачная продукция в России подлежит обязательной цифровой маркировке. Планируется, что это обезопасит россиян от контрафакта, некачественной поддельной продукции и связанных с этим проблем. Прогнозируется, что роста цен это спровоцировать не должно.

Также вместе с сигаретами будет маркироваться и парфюмерная продукция. 1 марта начнется экспериментальный период, в течение которого специальные коды будут присваиваться отдельным видам духов, туалетной воды, фотокамер, одежды, шин и покрышек.

Аварийно-диспетчерские службы будут обязаны перестроиться с 1 марта на новые стандарты работы: теперь обязательна оперативная реакция на поступающие звонки и сообщения, не превышающая 10 минут; в течение 30 минут должны локализоваться аварии различных бытовых систем, а за трое суток их необходимо будет исправить.

Обязательной лицензии подлежат отныне автобусные перевозки, в числе которых и перевозки на микроавтобусах. Исключением станут только автобусы госслужб, таких как пожарная охрана, скорая помощь, полиция и иные правоохранители, вооруженные силы и так далее, и перевозки не по дорогам общего пользования.

Что касается транспортной сферы, то еще одно нововведение вступит в силу в конце марта, 28-го числа. Речь идет о камерах видеонаблюдения на железнодорожных переездах. Они будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. При этом камеры будут установлены на переездах, на которых железнодорожное полотно пересекается с дорогой общего пользования.

И еще одно весьма значимое нововведение ожидает россиян, проживающих за рубежом, но желающих вернуться на родину. С 29 марта вступает в силу закон, позволяющий им воспользоваться упрощенной формой получения российского гражданства. Инициатива призвана сделать легче взаимодействие с российской стороной граждан сопредельных государств. К тому же, президент РФ будет обладать правом лично определять категории граждан, которые могут получить российский паспорт по упрощенной схеме.