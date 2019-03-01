Российские военнослужащие приступили к формированию гумконвоев для вывода людей из лагеря «Эр-Рукбан»

Российские военные начали формировать гуманитарные конвои для вывоза людей из сирийского лагеря «Эр-Рукбан». Покинуть его смогут все, кто захочет.

Власти страны обещают беженцам безопасность, упрощенный порядок восстановления документов и дополнительные автобусы, чтобы отвезти их к домам, которые пришлось покинуть.

Сопровождать автоколонны на всем пути будут российские военные полицейские. Ранее они доставили гуманитарную помощь в поселки провинции Хама.

Так совпало, что именно в этот день там проходила акция памяти погибших сирийских добровольцев, которые защищали эти деревни.

«Жители нашей деревни создали отряд народного ополчения и пошли помогать сирийской армии. Вместе с войсками защищали свою деревню. В тех боях двадцать человек из нашей деревни погибли. Мы помним каждого», - заверил пожилой сириец Михаэль Ибрагим.

Население этих поселков преимущественно христианское, но перед угрозой террористов никто религиозных различий не делал. Представители всех конфессий бок о бок отстаивали свои дома и сейчас также вместе восстанавливают древние белокаменные храмы.

Работы не останавливаются ни на минуту, и уже скоро там пройдут первые службы.