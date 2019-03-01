Движение поездов на участке салатовой ветки метро Москвы приостановлено

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена приостановлено. Поезда не ходят от станции «Марьина Роща» до станции «Печатники».

Причина - инцидент с пассажиром. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы на своей странице в Twitter.

«На Люблинско-Дмитровской линии от "Марьиной Рощи" до "Печатников" нет движения поездов из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении - движение с увеличенным интервалом», - говорится в сообщении.

В ближайшее время график движения поездов будет восстановлен.